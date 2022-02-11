كرار جاسم ينهي رحلته مع ناديه الايراني

2022/02/11 | 20:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن اللاعب كرار جاسم ، اليوم الجمعة، انهاء علاقته مع نادي نفط مسجد سليمان الايراني بسبب عدم دفع مستحقاته المالية البالغة 190 الف دولار.

وقال جاسم لوكالة (بغداد اليوم)، انه "لم افكر لحد الان بوجهتي المقبلة، مشيرا الى انه قدم مستوى جيد مع ناديه الايراني وسجل أربعة أهداف من أصل ثمانية مباريات بالإضافة إلى صناعة العديد من الاهداف".

واضاف، ان "صول إدارة جديدة للنادي الايراني و استقالة المدرب خلق جو من عدم التفاهم داخل الفريق بالإضافة إلى أن خمسة لاعبين آخرين اتخذوا نفس القرار بترك الفريقلافتا إلى أن موضوع اعتزاله اللعب حاليا مؤجل لانه يقدم مع الفرق الذي يمثلها مستويات جيدة".

ولم يستبعد جاسم "الرجوع إلى الدوري العراقي مشروطة بوجود إدارة تحترم الاعبين الذي لديهم تاريخ دولي حافل".

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