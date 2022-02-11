وزير الداخلية يشدد على اهمية الاهتمام بالمواطنين خلال مراجعتهم دوائر المرور العامة

2022/02/11 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أكد وزير الداخلية،عثمان الغانمي، الاهتمام بالمواطنين خلال مراجعتهم لدوائر مديرية المرور العامة، ودوائر تسجيل المركبات.وشدد الوزير خلال اجتماع ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود، والفريق الحقوقي مهدي الفكيكي مستشار وزير الداخلية، ومدير المرور العامة، ومدير التخطيط، على ضرورة تطوير العمل في دوائر المرور العامة بما يجعل انسيابية في إنجاز المعاملات.وأشار الوزير أيضاً الى توزيع وتنسيق العمل لفك الزخم على دوائر المرور، وتجنب حلقات الروتين، والاستجابة السريعة للمناشدات والطلبات التي ترد من قبل أصحاب المركبات./انتهى9

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