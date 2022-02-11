وزارة البيئة تبحث مع نقابتي الصحفيين والفنانين تنويع الأساليب والأنماط التوعوية بمخاطر الالغام

2022/02/11 | 20:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ بحثت دائرة شؤون الالغام ، اليوم الخميس مع نقابتي الصحفيين والفنانين تنويع الأساليب والأنماط التوعوية بمخاطر الألغام وغيرها من المقذوفات الحربية الأخرى .وقال مدير عام دائرة شؤون الألغام ظافر محمود خلف ، ان مدير قسم التوعية والاعلام بالدائرة التقى اليوم نقيب الصحفيين مؤيد اللامي ونقيب الفنانين جبار جودي وبحث معهما أمكانية تسليط الضوء الأعلامي والأبداعي على ملف الألغام ومخاطره وأثاره ذات التبعات الوخيمة على حياة الأهالي والسكان في جميع المناطق والمجتمعات المتأثرة"./انتهى8

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