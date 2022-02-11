الأمانة العامة تكشف عن خطة لإعداد مشاريع مستقبلية

2022/02/11 | 20:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن وضع خطة لإعداد مشاريع مستقبلية بعموم العراق، فيما حذرت الشركات المتلكئة من إحالتها إلى القائمة السوداء.وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، إنه “بعد تجربة محافظة ذي قار ومتابعة مشاريعها المتلكئة وحاجتها إلى المشاريع الجديدة ونجاح هذه التجرية، كان هناك توجيه حكومي من قبل […]

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