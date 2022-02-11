قتل إرهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في نينوى

2022/02/11 | 20:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت الاستخبارات العسكرية ومفرزة القنص الحراري، اليوم الجمعة، قتل احد الارهابيين كان يرتدي حزاما ناسفا، في جبل قره جوغ بنينوى.وقالت الاستخبارات، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة ١٤ خرجت قوه من استخبارات الشعبة ومفرزه قنص حراري من لواء المشاة ٥٠ للفرقة ( …

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