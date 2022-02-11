الكهرباء يتغلب بصعوبة على نفط الشمال في السلوي الممتاز

2022/02/11 | 20:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق الكهرباء فوزاً صعباً على نفط الشمال في الدوري السلوي الممتاز وبنتيجة (85-83).واستطاع اصحاب الارض الكهرباء، التفوق بالفترة الاولى بنتيجة (21-18) ونجح ايضا نادي نفط الشمال من انهاء الفترة الثانية لصالحه بنتيجة (45-37).بعدها تمكن الضيوف من العودة الى المباراة ونجحوا في خطف الفترة الثالثة بفارق نصف سلة وبنتيجة (66-65) ولكن […]

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