المجالس الفلسطينية مختطفة من سلطة أوسلو - محمود جديد

2022/02/11 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمود_جديد اجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، الإسبوع الماضي ، وقد قاطعته أربعة فصائل فلسطينية، وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الفصيل الثاني بعد فتح دوراً وأهمية في المنظمة ، ويوم الأربعاء الماضي اتخذ قراراته ، وما يهمّنا هنا هما القراران التاليان : " 2.



تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين ع ......





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