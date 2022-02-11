ماركس بين الأصدقاء و الأعداء...الجزء الثالث - عبد الحسين سلمان

2022/02/11 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان الخرافات و الأساطيراليوم نقدم ثلاثة أكاذيب عن ماركس :الأولى : ماركس والفلسفة الوضعية positivismالثانية : ماركس الشاب و ماركس الناضجالثالثة : ماركس و تحرير المرأة .نص المقال والترجمة بتصرف:الأسطورة الثالثة: 1.



الأساطير التي تخلط مابين ماركس مع والفلسفة الوضعية positivism في القرن التاسع عشر.



( النظرية الوضعية (بالإنكليزية Positivism) هي تو ......





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