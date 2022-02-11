ماركس بين الأصدقاء و الأعداء...الجزء الثالث - عبد الحسين سلمان

#عبد_الحسين_سلمان الخرافات و الأساطيراليوم نقدم ثلاثة أكاذيب عن ماركس :الأولى : ماركس والفلسفة الوضعية positivismالثانية : ماركس الشاب و ماركس الناضجالثالثة : ماركس و تحرير المرأة .نص المقال والترجمة بتصرف:الأسطورة الثالثة: 1.
الأساطير التي تخلط مابين ماركس مع والفلسفة الوضعية positivism في القرن التاسع عشر.
( النظرية الوضعية (بالإنكليزية Positivism) هي تو ......
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