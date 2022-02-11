ماركس بين الأصدقاء و الأعداء...الجزء الثالث - عبد الحسين سلمان



ماركس بين الأصدقاء و الأعداء...الجزء الثالث - عبد الحسين سلمان
2022/02/11 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#عبد_الحسين_سلمان الخرافات و الأساطيراليوم نقدم ثلاثة أكاذيب عن ماركس :الأولى : ماركس والفلسفة الوضعية positivismالثانية : ماركس الشاب و ماركس الناضجالثالثة : ماركس و تحرير المرأة .نص المقال والترجمة بتصرف:الأسطورة الثالثة: 1.

الأساطير التي تخلط مابين ماركس مع والفلسفة الوضعية positivism في القرن التاسع عشر.

( النظرية الوضعية (بالإنكليزية Positivism) هي تو ......

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