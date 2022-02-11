من روزنامة الثورة - سعيد العليمى

2022/02/11 | 20:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_العليمى على هامش موضوع سامح نجيب :للاسف لسنا على مستوى المواجهة حتى الان .واسوأ مانفعله هو اننا ندق طبول الحرب قبل ان نعد الاسلحة .



ولانميز بين مايمكن ان نقوله نظريا وسياسيا داخل دائرة ضيقة وبين مانقوله فى ندوة تصور قابلة للتسريب .نتحدث عن اسقاط الدولة وعن تفتيت القوات المسلحة ونحن لانستطيع ان نسقط حضانة اطفال .



ولانتوجه فعلا الى جندى بتحريضنا ثم نثرثر عن تفتيت ...



الخ ونعمى عن ان صورنا واشكالنا ياتت معرو ......





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