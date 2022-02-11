خام برنت يخترق حاجز الـ 93 دولارا للبرميل

2022/02/11 | 20:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، دولارين إلى 93,41 دولارا للبرميل.وبحسب بيانات التداول فإن خام برنت ارتفع دولارين إلى 93,41 دولارا للبرميل”.وفي تقريرها الشهري، توقعت منظمة “أوبك” طلبا عالميا قويا على النفط في العام الجاري، حيث رفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على الخام بنحو 17 ألف برميل يوميا إلى 5.7 ملايين برميل […]

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