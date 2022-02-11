12 نصيحة لتفادي زيادة الوزن

2022/02/11 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعد اكتساب الوزن بمرور الوقت أمرا شائعا للغاية بل وصحيا في بعض الأحيان.وغالبا ما تعود زيادة الوزن الكلاسيكية إلى تناول المزيد من الطعام، وقلة النشاط، واحتباس الماء، وقلة النوم.ومع ذلك، إذا كنت تكتسب وزنا في فترة زمنية قصيرة دون سبب واضح، فقد تكون لديك حالة صحية كامنة يجب معرفتها.ووفقا لموقع […]

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