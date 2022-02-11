2022/02/11 | 21:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S59x4hVPies

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. غالب الشابندر: السيد مسعود بارزاني أراد أن يكون أباً لكل العراقيين | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. غالب الشابندر: السيد مسعود بارزاني أراد أن يكون أباً لكل العراقيين | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).