الإعلام الرقمي: مشكلات فنية في تويتر توقف بعض خصائصه

2022/02/11 | 21:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة أعلن مركز الإعلام الرقمي، اليوم الجمعة، أن مشكلات فنية في تويتر أدت إلى إيقاف بعض خصائصه.وقال المركز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “مشكلات فنية في موقع تويتر أدت إلى إيقاف بعض خصائصه عند بعض المستخدمين”.

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