توب 5: أمريكا تحذر من الغزو الروسي لأوكرانيا.. وأبوجبل يكشف وضعه الاجتماعي

2022/02/11 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من قول وزير الخارجية الأمريكية، انتوني بلينكن، إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يبدأ في أي وقت بما في ذلك من تحركات قد تبدأ حتى خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية، بكين، إلى بيع 200 زوج من الأحذية الرياضية التي صمّمها الراحل فيرجيل أبلوه مقابل 25.3 مليون دولار.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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