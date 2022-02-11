السويد ترد على

2022/02/11 | 21:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فندت الحكومة السويدية، الجمعة، المزاعم التي تحدثت عن قيام وكالات الخدمة الاجتماعية في البلاد بـ"خطف أطفال مسلمين"، قائلة إن هذه الادعاءات "مضللة" وتهدف إلى "خلق توترات ونشر انعدام الثقة" في المجتمع.

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