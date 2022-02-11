قبل الحسم.. الإطار التنسيقي يعلن موعد دخول مبادرته حيز التنفيذ: نحن الثلث الضامن في العراق- عاجل

2022/02/11 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، ان مبادرته بشأن الانسداد السياسي دخلت حيز التنفيذ.

وقال القيادي في الإطار، النائب عارف الحمامي، لـ(بغداد اليوم)، إن "مبادرة الإطار التنسيقي تدخل حيز التنفيذ منذ لحظة إعلانها، والآمال معقودة على الكتل السياسية عسى وأن تعيد النظر بمواقفها السياسية".

وبين الحمامي أن "المبادرة لا تختلف عما دار من أحاديث ومفاوضات سابقة إلا أن هذا تأكيد رسمي شفاف وإعلان يعتبر أن الإطار قد مد يده لشركائه السياسيين من أجل حلحلة الأمور خاصة بعد أن اصدرت من المحكمة الاتحادية قرارات مهمة بما فيها الثلثين التي لا بد من الحصول عليها أثناء جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والكتلة الأكبر".

وأوضح: "الآن نمتلك الثلث الضامن وليس المعطل الذي يحافظ على مسار العملية السياسية والذي زاد من الإطار قوة من الكتل السياسية الأخرى".

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