بالفيديو.. حريق في احد فنادق كربلاء

2022/02/11 | 21:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاءشب حريق، اليوم الجمعة، في احد الفنادق وسط مدينة كربلاء المقدسة.وقال مراسل (بغداد اليوم)، ان "فرق الاطفاء هرعت لمكان الحريق لمعالجته"، لافتا إلى أن "الحريق بسيط اندلع في مفرغة هواء".

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