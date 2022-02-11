مجلس الخدمة يستكمل مسودة مشروع قانون معهد الوظيفة العامة

2022/02/11 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ عقد مجلس الخدمة العامة الأتحادي جلسته الأعتيادية، الخميس، برئاسة رئيسه محمود التميمي.وذكر المجلس في بيان، انه"جرى خلال الأجتماع مناقشة عدد من المواضيع وقد تم أتخاذ القرارات اللازمة بشأنها أبرزها مسودة مشروع قانون معهد الوظيفة العامة".واكد التميمي انه تم أستكمال مسودة مشروع القانون اخذين بنظر الاعتبار بمجمل ملاحظات أعضاء المجلس./انتهى8

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