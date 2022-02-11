مسؤول بالخارجية يلتقي مسؤول تنسيق المنح الدوليّة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في العراق

2022/02/11 | 21:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدوليّة الدكتور عباس كاظم عبيد، مسؤول تنسيق المنح الدوليّة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في العراق، هشام النجار، .وذكر بيان لوزارة الخارجية انه تم التداول بشأن المواضيع الرئيسة المُشترَكة بين العراق والبرنامج، وتبادل الآراء والمواقف بشأنها.وأكّد رئيس دائرة المنظمات أن وزارة الخارجيَّة تعمل على تقديم جميع التسهيلات التي يحتاج إليها البرنامج بهدف تذليل العقبات التي تواجههم في أداء مهامهم وتحقيق الأهداف المرسومة لدعم الجانب التنمويّ في العراق، فضلاً عن تسريع الوصول لأهداف التنمية المستدامة (SDG’s) 2030، من خلال دعم الجهات العراقيَّة المعنية بذلك، ./انتهى9

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