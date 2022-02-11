2022/02/11 | 21:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي نفط ميسان الرياضي، اليوم الجمعة، عن مدرب فريقه الكروي الجديد.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقته “ايرث نيوز” ان “الكابتن احمد خلف أصبح مدرباً جديداً لفرسان المملكة وتم التوقيع رسمياً قبل قليل”.وسبق للمدرب أحمد خلف أن درب فرق أربيل والنجف وأمانة بغداد والقوة الجوية وعمل أيضاً كمدرب مساعد لكاتانيتش في […]

ظهرت المقالة رسمياً..



نفط ميسان يعلن عن مدربه الجديد أولاً على ايرث نيوز.

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