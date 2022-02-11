الإعلام الرقمي: مشكلات في موقع ’تويتر’ تتسبب بتوقف بعض خصائصه

2022/02/11 | 21:23 - المصدر: وكالة ناس

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#مركز_الإعلام_الرقمي DMC : مشكلات فنية في موقع #تويتر تؤدي لتوقف بعض خصائصه عند بعض المستخدمين .

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