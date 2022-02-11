2022/02/11 | 21:26 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..طالب حزب الله اللبناني بعدم قبول أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان الكاملة بمسألة ترسيم الحدود البحرية‎ للبلاد تحت وطأة الضغوط الأمريكية.وقال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش إن “‏الإدارة الأمريكية ومن خلال مبعوثها الوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية‎ ‌‏تحاول ‏ابتزاز لبنان”.وتابع أن الولايات المتحدة “تستغل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله يطالب برفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله يطالب برفض أي ‏مقترحات لا تراعي حقوق لبنان بمسألة ترسيم الحدود البحرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).