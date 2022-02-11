سلطة الطيران: افتتاح أكاديمية في العراق مرهون بالحكومة

2022/02/11 | 21:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أكّدت سلطة الطيران المدني، الجمعة، أنّ افتتاح أكاديمية طيران في العراق مرهون بالحكومة.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران جهاد الديوان في تصريح، إنّ "سلطة الطيران المدني ليست لديها مشكلة في إنشاء مطار أو أكاديمية، شرط أن تكون مطابقة للمواصفات الدولية، وهذا الأمر يرجع للحكومة وليس لسلطة الطيران".

وأضاف الديوان، "في السابق كانت هناك أكاديمية طيران واحدة، وتم إغلاقها لعدم مطابقتها للمواصفات الدولية"، مبينًا أنّ "جامعة الفراهيدي تخرج مهندسي طائرات فقط".

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