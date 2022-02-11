شرطة بابل تعقد اجتماعا بشأن معالجة الطائرات المسيرة

2022/02/11 | 21:39 - المصدر: السومرية نيوز

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عقدت قيادة شرطة بابل، اليوم الجمعة، إجتماع تخصصي لتعزيز إجراءات معالجة الطائرات المسيرة .

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قائد شرطة بابل اللواء خالد تركي جهاد الشمري ترأس إجتماع أمني تخصصي لبحث تعزيز إجراءات معالجة الطائرات المسيرة "الدرون" وإتخاذ القرارات اللازمة بصددها ، بحضور مدراء الدوائر الاستخبارية والمعلوماتية والحشد الشعبي ومدراء الأقسام المعنيين بالمحافظة ".

واضاف انه "صدر عن الاجتماع عدد من التوجيهات ، منها تشكيل لجان أمنية مشتركة للعمل على متابعة حيازة أو إمتلاك أو إستخدام الطائرات المسيرة من الأشخاص او المحال التجارية خلافاً للضوابط وإتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين ، كذلك إستخدام أجهزة التشويش بمعالجة تلك الطائرات وتخصيص قوات أمنية مدربة على مستوى عالٍ لمعالجة الهدف".واشار البيان الى ان "المجتمعون دعوا المواطنين لعدم التداول بالطائرات المسيرة ، وترك التصرفات الفردية من قبل بعض المواطنين برمي العيارات النارية تجاه تلك الطائرات عند مشاهدتها وستكون هناك إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين ، كذلك التعاون مع الأجهزة الامنية بالابلاغ الفوري عند مشاهدة تحليق أي طائرة مسيّرة حفاظاً على أمن واستقرار المحافظة ".

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