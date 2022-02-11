دولة أوروبية تحث رعاياها على مغادرة أوكرانيا تخوفا من غزو روسيا

2022/02/11 | 21:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثت وزارة الخارجية اللاتفية رعاياها في أقرب وق وسط تهديدات حول الاجتياح الروسي المحتمل للبلاد، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الجمعة

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