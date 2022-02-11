ماذا عن الهروب؟.. تفاصيل مشاجرة بين موقوفين بمركز حي الوحدة جنوب بغداد

2022/02/11 | 21:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن حقيقة إحباط عملية هروب سجناء في مركز ناحية الوحدة المدائن قرب مجمع بسماية بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "مشاجرة حدثت بين عدد من الموقوفين داخل مركز شرطة حي الوحدة وتم السيطرة على الوضع"، موضحا ان "الموقوفين متهمين بتجارة المخدرات".

وأضاف أنه "لا يوجد أية محاولة للهروب".

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