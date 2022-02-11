رابطة البريميرليج تخفف إجراءاتها الطارئة بشأن كورونا

2022/02/11 | 21:46 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت رابطة البريميرليج اليوم الخميس، عن تخفيف بعض قيودها الطارئة التي فرضتها في وقت سابق بشأن تعزيز إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وكانت الرابطة وضعت بعض القيود الطارئة في شهر كانون الأول الماضي، في ظل زيادة عدد الحالات المصابة بمتحور أوميكرون.وقالت الرابطة في بيان أصدرته اليوم الخميس "في الاجتماع الذي عقد اليوم، تم اتخاذ قرارات بشأن إنهاء بعض من الإجراءات الطارئة المتعلقة بكوفيد-19، بدء من يوم غد الجمعة 11 شباط".وأضاف "بداية من الغد لن تكون هناك أي ضرورة لارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) في الأماكن المغلقة، بينما ستلغى المدة المحددة لفترة العلاج في ملاعب التدريب (15 دقيقة) كما سيتم إجراء الفحوصات للاعبين والأجهزة الفنية مرتين في الأسبوع بدءا من 14 شباط".وتابع "نراجع حاليا إجراءات الطواريء المتعلقة بكورونا في البريميرليج بشكل مستمر، ونستهدف إنهائها بنهاية الشهر الجاري"./انتهى9

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