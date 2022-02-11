تويتر يتحدث عن

2022/02/11 | 21:53 - المصدر: كوردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب عطل مفاجئ في توقف موقع وتطبيق تويتر لدى آلاف المستخدمين في العالم، وفقاً ما ذكره موقع متخصص بتتبع أعطال مواقع الإنترنت الشهيرة.

وبحسب موقع (داونديتيكتور) فإن موقع تويتر تعطّل لدى 48 ألف مستخدم بعدما أبلغوا عن انقطاع الخدمة في أنحاء متفرقة من العالم بما في ذلك العراق وإقليم كوردستان.

إلى ذلك، قالت شركة تويتر إنها واجهت بالفعل "عدداً كبيراً" من المشكلات الفنية ولا سيما في "واجهة برمجة التطبيقات" وإنها فتحت تحقيقاً بهذا الصدد.

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