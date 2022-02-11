التجارة: توقيع عقود استثمارية لتأهيل الأسواق المركزية بمحافظات عدة

2022/02/11 | 21:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبيأعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، توقيع عقود استثمارية لتأهيل الأسواق المركزية بمحافظات عدة، فيما أعربت عن رغبتها بدخول شركات أجنبية لتحويلها إلى مولات حديثة.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشركة العامة للأسواق المركزية تؤدي نشاطاً كبيراً جداً، ولديها مشاريع أسواق مركزية منها سوق المنصور المركزي والذي حقق نسب إنجاز كبيرة جداً، إضافة إلى توقيع مجلس إدارة الشركة عقوداً استثمارية للأسواق في محافظات متعددة".وتابع، أن "ما تعانيه الأسواق المركزية حالياً هو العقود التي وقعت لسنوات سابقة مع شركات إماراتية حيث لم تضع هذه الشركات حجرة واحدة في المشروع، وبالتالي اضطرت الوزارة إلى إلغاء عقود 5 مشاريع أسواق في بغداد".وأشار إلى أن "هناك عقوداً استثمارية مع شركات رصينة وهناك إعلانات موجودة بإمكان أي مستثمر عراقي الاتصال بإدارة الشركة"، مبدياً رغبة الوزارة بـ"وجود شركات اجنبية لكي تتحول تلك الأسواق الى مولات حديثة".

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