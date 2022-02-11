دراما المقاومة.. “قبضة الأحرار” مسلسل رمضاني يحاكي قصص صمود غزة

2022/02/11 | 21:59 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعة يخوض مقاومون فلسطينيون اشتباكات عنيفة مع قوة إسرائيلية تسللت إلى قطاع غزة، بهدف جمع معلومات استخباراتية عن المقاومة الفلسطينية.كان هذا مشهد في مسلسل “قبضة الأحرار”، يحاكي قصة حقيقية وقعت قبل 3 أعوام جنوب شرقي القطاع، عندما اكتشف مقاومون من كتائب عز الدين القسام (الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية حماس) “خلية مستعربين”؛ …

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“قبضة الأحرار” مسلسل رمضاني يحاكي قصص صمود غزة أولاً على النور نيوز.

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