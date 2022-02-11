2022/02/11 | 22:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد استطاع نادي الكهرباء، التغلب على ضيفه نادي نفط الشمال ضمن سلسلة الدوري الممتاز العراقي لكرة السلة وبنتيجة (85-83).وتمكن اصحاب الارض من التفوق بالفترة الاولى بنتيجة (21-18) ونجح ايضا نادي نفط الشمال من انهاء الفترة الثانية لصالحه بنتيجة (45-37).ونجح الضيوف بالعودة الى المباراة ونجحوا من خطف الفترة الثالثة بفارق نصف سلة وبنتيجة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء يتغلب على نفط الشمال بفارق سلة واحدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء يتغلب على نفط الشمال بفارق سلة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).