التجارة تعلن توقيع عقود استثمارية لتأهيل الأسواق المركزية بمحافظات عدة

2022/02/11 | 22:10 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، توقيع عقود استثمارية لتأهيل الأسواق المركزية بمحافظات عدة، فيما أعربت عن رغبتها بدخول شركات أجنبية لتحويلها إلى مولات حديثة.وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، للوكالة الرسمية، إن “الشركة العامة للأسواق المركزية تؤدي نشاطاً كبيراً جداً، ولديها مشاريع أسواق مركزية منها سوق المنصور المركزي والذي حقق …

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