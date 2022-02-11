"خسائر بشرية ومادية".. البوليساريو تعلن نتيجة هجماتها على الجيش المغربي في فبراير

2022/02/11 | 22:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جبهة بوليساريو، الجمعة، مقتل 12 عسكريا مغربيا في فبراير في هجمات مختلفة شنّتها في إقليم الصحراء الغربية المتنازع عليه.

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