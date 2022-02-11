2022/02/11 | 22:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة بالوثائق..اعادة توزيع وانتشار القطعات التابعة لقيادة العمليات المشتركة والخاصة بعمليات ميسان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. اعادة توزيع وانتشار القطعات التابعة لقيادة العمليات المشتركة والخاصة بعمليات ميسان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. اعادة توزيع وانتشار القطعات التابعة لقيادة العمليات المشتركة والخاصة بعمليات ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).