رئيس نادي ميلان لـCNN: كرة القدم بحاجة إلى تحدي ثقافة

2022/02/11 | 22:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث الرئيس التنفيذي لنادي آي سي ميلان، إيفان غازيديس، مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، لمناقشة قضية التنوع والشمولية في لعبة كرة القدم، وكيف يمكن لهذه الرياضة أن تستفيد من وجود بيئة أكثر تعددًا.

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