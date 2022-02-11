نائب عن نينوى: المخدرات تنتشر بشكل واضح بين شباب المحافظة

2022/02/11 | 22:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..حذر نائب عن محافظة نينوى يومك، الجمعة، من تنامي ظاهرة انتشار المخدرات بصورة واضحة خصوصاً بين الشباب.وقال النائب عن نينوى نايف الشمري، إن “أكبر خطر يهدد شبابنا بعد الارهاب هي افة المخدرات وهذه الافة بدأت تنهش بثروتنا الوطنية من الشباب مثلما ينهش السرطان بجسد المريض”.واشار الشمري الى “نقطتين اعتبرهما مهمتان في […]

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