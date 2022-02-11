الأوساط الرياضية تستذكر رحيل اللاعب الدولي صباح عبدالجليل (فيديو)

2022/02/11 | 22:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

استذكرت الاوساط الرياضية، اليوم الجمعة، المدرب الراحل المعروف صباح عبد الجليل.

ويعد الراحل من ابرز المدربين في العراق الذين يمتلكون خبرة كبيرة في عالم التدريب.

اطلع على التفاصيل في عذا التقرير الذي اعدته (بغداد اليوم):

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