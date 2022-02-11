2022/02/11 | 22:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / وصل الوفد الذي ارسله زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ، مساء اليوم الى ميسان ،، ".وكان الصدر ارسل الى محافظة ميسان وفداً عالي المستوى لتهدئة الفتنة في المحافظة يضم السيد عون ال النبي و السيد حازم الاعرجي والشيخ مؤيد الاسدي"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول وفد الصدر الى ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول وفد الصدر الى ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).