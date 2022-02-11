2022/02/11 | 22:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توعد قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي، اليوم الجمعة، الضباط والمنتسبين بنقلهم الى الحدود في حال تقصيرهم في الواجب ومكافحة النزاعات العشائرية.IMG_0969

ظهرت المقالة بعد الانفلات الامني الذي حصل بالمحافظة..



قائد عمليات ميسان يتوعد المنتسبين “فيديو” أولاً على ايرث نيوز.

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