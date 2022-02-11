بشكل رسمي.. أحمد خلف مدرباً لنفط ميسان

2022/02/11 | 22:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد أعلن نادي نفط ميسان الرياضي، الجمعة، تعاقده بشكل رسمي مع المدرب احمد خلف لقيادة الفريق الكروي.وذكر النادي في بيان مقتضب تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه، ان “الكابتن احمد خلف مدرباً جديداً لفرسان المملكة و تم التوقيع رسمياً قبل قليل”.وسيمتد عقد أجمد خلف حتى نهاية الموسم مع إمكانية التجديد لموسم آخر.واستقال […]

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