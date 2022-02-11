رسول يعلن قتل إرهابي يرتدي حزام ناسف بنينوى

2022/02/11 | 22:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، عن قتل أحد الإرهابيين، كان يرتدي حزاماً ناسفاً، في جبل قره جوغ بمحافظة نينوى.

وقال اللواء رسول، في بيان إنه استنادا الى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 14، خرجت قوة من استخبارات الشعبة المذكورة ومفرزة قنص حراري من لواء المشاة 50 للفرقة (قيادة القوات البرية) بواجب استطلاع سفح جبل قره جوغ، وأضاف أنه تمت ملاحظة أحد الارهابيين، وبعد استمكانه من قبل مفرزة القنص تم قتله على الفور، حيث كان يرتدي حزاماً ناسفاً في أسفل سفح جبل قره جوغ بمحافظة نينوى.

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