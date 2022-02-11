الصحة العالمية تتوقع نهاية جائحة كورونا منتصف العام الحالي

2022/02/11 | 22:26 - المصدر: قناة التغيير

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قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبرييسوس إن المرحلة الحادة من جائحة كوفيد-19 تنتهي خلال السنة الحالية في حال تلقيح 70% من سكان العالم.

وأوضح غيبرييسوس خلال زيارة لمصنع لقاحات في جنوب إفريقيا أنه يعول على انتهاء المرحلة الحادة من الجائحة هذه السنة شرط تلقيح 70% من سكان العالم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا بحلول منتصف السنة، بحدود حزيران/يونيو أو تموز/يوليو.

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