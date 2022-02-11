2022/02/11 | 22:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غيبرييسوس، الجمعة، إن "المرحلة الحادة" من جائحة كوفيد-19 تنتهي خلال السنة الحالية في حال تلقيح 70 في المئة من سكان العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية تتوقع انتهاء "المرحلة الحادة" من كوفيد في حال توفر هذا الشرط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية تتوقع انتهاء "المرحلة الحادة" من كوفيد في حال توفر هذا الشرط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).