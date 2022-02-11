بعد انتقاد لاعبي مصر بسبب

2022/02/11 | 22:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار اللاعب المصري السابق، محمد أبوتريكة، ردود فعل واسعة بتصريحاته التي انتقد فيها ظهور لاعبي منتخب بلاده على القناوت الإعلامية بثوب الأبطال رغم تحقيقهم المركز الثاني في كأس أمم أفريقيا.

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