نقابة المحامين في ميسان تدين اعتداء القوات الامنية على احد اعضائها

2022/02/11 | 22:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ادانت نقابة المحامين في ميسان، اليوم الجمعة، الاعتداء الذي طال احد المحامين من قبل القوات الخاصة في المحافظة.وقال نقيب المحامين في المحافظة، عقيل عوكي موحي في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، بان “النقابة تدين و تستنكر الاعتداء الذي وقع على المحامي احمد الشمري من قبل القوات الخاصة في محافظة ميسان”.واضاف ان […]

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