بالفيديو.. قائد عمليات ميسان يتوعد المنتسبين المقصرين في فض النزاعات العشائرية

2022/02/11 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز

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توعد قائد عمليات ميسان اللواء محمد الزبيدي، اليوم الجمعة، الضباط والمنتسبين بنقلهم الى الحدود في حال تقصيرهم في الواجب ومكافحة النزاعات العشائرية.

وقال الزبيدي بحسب الفيديو: "العشائر انا اريدهم ان يتعاركوا مجددا وسيطرة القلعة التي سمحت بخروج السيارة المحملة بالسلاح ولم تلقي القبض عليها سوف تحاسب".

واضاف: "ساقوم بنقل المقصرين الى قوات الحدود "كعقوبة لهم" مشيرا الى ان "الاجراء الذي تم اتخاذه حال دون تفاقم الاوضاع في المحافظة.

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