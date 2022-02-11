واشنطن ولندن وأسلو تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا فورا

2022/02/11 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا والنروج ودول أخرى تطلب من مواطنيها مغادرة أوكرانيا فورا لدواع أمنية، في غمرة الأزمة بين روسيا والغرب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن أمن وسلامة مواطني بلاده هما أولوية لندن المطلقة، مشيرا إلى قيام الخارجية بدعوة رعاياها في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد فورا.في الأثناء طالبت واشنطن وأسلوا مواطني البلدين بمغادرة أوكرانيا لدواعٍ أمنية إثر أنباء عن غزو روسي وشيك لأوكرانيا.

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