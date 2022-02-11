فرق الدفاع المدني تنقذ طفلة بعمر 3 سنوات من الموت حرقا

2022/02/11 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، إنقاذ طفلة قبل أن تلتهم جسدها نيران الحريق في منطقة الشعب ببغداد.

وقالت المديرية في بيان إن فرقها تمكنت من إنقاذ طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات قبل أن تلتهم جسدها نيران الحريق التي حاصرتها في منزل ذويها في منطقة الشعب ببغداد، مضيفا أن الفرق بذلت جهودا جبارة حتى نجحت باقتحام المنزل والبحث وإيجاد الطفلة واحتضانها إذ تسابقت خطواتهم لتسبق النار بالوصول إليها وتجعل من جسد منقذها درعاً يحميها من الحريق وتأمين إخراجها بسلام مع نقلها إلى المستشفى القريب بعد أن أصيبت بحروق بسيطة.

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