هولندا توصي رعاياها بمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

2022/02/11 | 22:48 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … لحقت هولندا بقطار المغادرين من أوكرانيا وأوصت رعاياها بالمغادرة في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلد المذكور.وقالت هيئة البث الهولندية (بي.إن.آر) يوم الجمعة نقلا عن سفير هولندا في كييف جينس دي مول إن حكومته نصحت الرعايا الهولنديين في أوكرانيا بمغادرتها في أسرع وقت ممكن بسبب الوضع الأمني في البلاد.وأضافت […]

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