2022/02/11 | 22:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

الحجاب يحجب العفة عن النظرات الدنيئة

ومن يقلقه الحجاب فانه اما ساقط خلقيا

او حاقد على الاسلام ، والا الحرية

الشخصية التي تدعونها لماذا تمنعون

المراة التي تؤمن بصيانة نفسها لتت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحجاب لا يقلق الشرفاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحجاب لا يقلق الشرفاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).